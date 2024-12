Inter x Como: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão e Como se enfrentarão nesta segunda-feira (23/12), às 16h45 (horário de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto será disputado no Estádio Giuseppe Meazza, no bairro milanês de San Siro. A Inter de Milão ocupa atualmente a terceira posição na tabela, somando 34 pontos. Por outro lado, o Como está na parte inferior da classificação, ocupando a 15ª colocação.

A campanha da equipe inclui 10 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 15 jogos. O time busca encurtar a distância para a Atalanta, líder com 37 pontos, e o Napoli, que está em segundo lugar com 35.

Após preservar boa parte de seus titulares no jogo pela Copa da Itália, o técnico Simone Inzaghi deve contar com o retorno dos principais jogadores para esta rodada. No entanto, a equipe segue desfalcada pelo goleiro Raffaele Di Gennaro, pelos zagueiros Pavard e Francesco Acerbi, além do meio-campista Nicolò Barella, todos afastados por lesão.

Como chega o Como

Com três vitórias, seis empates e sete derrotas, a equipe está apenas um ponto à frente do Cagliari, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O destaque do Como na temporada tem sido Cutrone, que marcou cinco gols em 17 partidas disputadas. O técnico da equipe, o ex-jogador do Barcelona Cesc Fàbregas, busca liderar o time para resultados melhores.