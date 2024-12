Inglês: Na estreia de Vitor Pereira, Wolves vence fora de casa

O treinador Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, começou muito bem a sua campanha no comando do Wolverhampton. Em seu jogo de estreia, conseguiu levar o time a uma convincente vitória por 3 a 0, fora de casa, sobre o Leicester, neste domingo, 22/12. O duelo foi pela 17ª rodada da Premier League inglesa. Viror Pereira assumi na semana passada em lugar de Gary O’Neil com a missão de evitar o rebaixamento do time que tem João Gomes (ex-Flamengo) André (ex-Flluminense) e Matheus Cunha, todos com passagens pela Seleção Brasileira.

Wolves, de Vitor Pereira, mostra serviço

Vítor Pereira tinha um desafio: tentar fazer a defesa, a mais vazada da Premier League, com 40 gols, não desse tantas brechas para o inimigo. Deu certo. O Leicester teve mais a bola (56%) e finalizações no primeiro tempo (5 a 4), mas ofereceu pouco perigo. Além disso, a eficácia para colocar a bola na rede foi toda do Wolves. Tanto que foi para o intervalo com a vantagem de 2 a 0. Aos 19, o português Gonçalo Guedes bateu de voleio para abrir o placar. Aos 36, outro português, Rodrigo Gomes, aproveitou uma falha bisonha de Kristansen, que não cortou uma bola fácil e deixou o rival livre para concluir, meio sem jeito, ao lado do brasileiro Matheus Cunha, aos 44, recebendo da direita e chutando no canto direito de Ward. No segundo tempo, com uma vantagem confortável, o time visitante administrou o tempo.