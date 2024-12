Fluminense busca renovações de Cano e Ganso para se blindar no mercado

De olho no mercado, o Fluminense pretende renovar o contrato de dois ídolos: Germán Cano e Paulo Henrique Ganso. Assim, o clube carioca pretende se blindar de possíveis interessados pelo futebol desses atletas, que têm contrato até o fim de 2025. Eles poderiam assinar um pré-contrato no meio de 2025 com outro clube. A informação é do canal Jornada 1902.

O foco é renovar o contrato da dupla até o fim de 2027 para dar segurança de tê-los pelo menos por mais três temporadas. Ambos foram essenciais nos títulos da Libertadores em 2023 e da Recopa Sul-Americana 2024, os dois inéditos na história do Tricolor.