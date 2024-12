Fiorentina x Udinese: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 14h30 (de Brasília), pela décima sétima rodada do Campeonato Italiano

Fiorentina e Udinese se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 14h30 (de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto será realizado no estádio Artemio Franchi, localizado em Florença. A Fiorentina ocupa atualmente a quinta posição na tabela, somando 31 pontos em 15 partidas. Por outro lado, a Udinese aparece na nona colocação, com 20 pontos em 16 jogos.

Onde Assistir

O Disney+ transmite ao vivo.