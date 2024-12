Ex-lateral do Fluminense pode ser reforço do Barcelona

Clube catalão pretende contratar Caio Henrique, atualmente no Monaco, da França, por empréstimo, de acordo com a imprensa espanhola

Caio Henrique, ex-lateral do Fluminense e atualmente no Monaco (FRA), pode estar próximo de defender um dos maiores clubes do futebol mundial. Segundo informações divulgadas pelos jornais As e Mundo Deportivo, o jogador de 27 anos é apontado como o principal alvo do Barcelona para a posição.

O clube catalão planeja sua contratação por empréstimo, incluindo uma opção de compra ao término da temporada europeia. Deco, ex-ídolo do Fluminense e atual diretor do Barcelona, já iniciou conversas com o estafe do lateral-esquerdo. Além disso, o atleta demonstrou interesse em facilitar o acordo e mudar de clube.