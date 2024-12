Ex-Internacional, Alemão vive fase artilheira no futebol espanhol

Jogador, do Real Oviedo, se consolida entre os principais artilheiros da segunda divisão espanhola, com nove gols em 19 partidas

Um ex-jogador do Internacional tem se destacado na atual temporada do futebol europeu. Trata-se de Alemão, atacante que defende o Real Oviedo, da segunda divisão espanhola. Com o gol marcado na última rodada, ele se consolidou entre os principais artilheiros do torneio, entrando no top 3 dos jogadores com mais tentos.

Desde 2023 no futebol espanhol, o atleta soma números expressivos. Na temporada passada, aliás, o atacante atuou em 39 partidas, sendo 20 como titular, e marcou nove gols, além de uma assistência.