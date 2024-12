Everton e Chelsea ficam no empate em Liverpool

Jogo em Goodson Park é intenso, mas fica mesmo no 0 a 0. Chelsea perde série de 8 vitórias seguidas e a chance de assumir a liderança inglesa / Crédito: Jogada 10

O Everton recebeu o Chelsea neste domingo, 22/12, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo no Goodison Park foi marcado por equilíbrio, com o Chelsea fazendo uma partida pouco intensa, principalmente no segundo tempo. Com isso, o placar final, 0 a 0, fez justiça. O O time londrino também viu a sua série de oito vitórias seguidas (seis pelo Inglês e dois pela Conference) terminar. Com esse empate, o Chelsea perdeu a chance de assumir a liderança provisória, pois foi aos 35 pontos, contra 36 do Liverpool (que ainda joga na rodada e, no momento, tem dois jogos a menos). Já o Everton vai aos 17 pontos, em 15º lugar, ainda próximo da zona de rebaixamento da Premier League.

Vento e chuva de sobra. E nada de gol O primeiro tempo foi marcado por forte chuva e vento no Goodison Park. Estava tão intenso que, nas cobranças de faltas, a bola não parava, tamanho o impacto do vento. Isso prejudicou o futebol nos primeiros minutos. Assim, a primeira chance só veio aos 26 minutos, quando Nate Jackson recebeu na altura da pequena área e chutou para uma excelente defesa de Pickford, que afastou com os pés. Parecia que o Chelsea estava mais perto do gol.