Diogo Barbosa deixa o Flu e acerta com o Fortaleza

Soni antigo do treinador dos cearenses, Vojvoda, lateral-esquerdo de 32 anos assina contrato até o fim de 2026 / Crédito: Jogada 10

O Fortaleza anunciou a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que defendia o Fluminense. A negociação era dada como certa nos últimos dias e teve o anúncio oficial do time cearense neste fim de semana. O jogador de 32 anos, que era sonho antigo do treinador Vojvoda, assina um contrato de dois anos, até 31/12/2026. Diogo Barbosa quase jogou no Fortaleza em 2022, quando ainda defendia o Grêmio. Mas acabou optando pelo Fluminense. Agora, ele tinha a opção de renovar com o Tricolor carioca. Contudo, como a proposta do Fortaleza era semelhante, desta vez escolheu o time cearense, até pelo motivo de que, diferentemente do Fluminense, o Fortaleza jogará a Libertadores em 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Trata-se de lateral de uma carreira excelente, sempre passando por grandes clubes, títulos e conquistas. Chamou muita atenção do Vojvoda, que pediu a contratação dele ao enfrentá-lo algumas vezes. Afinal, conseguimos trazê-lo. Estava em fim de contrato, nós conversamos com o atleta e o Fluminense permitiu o diálogo. Estamos felizes. Diogo chega muito motivado para nos ajudar nas campanhas dos próximos anos”,

celebrou o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz, ao site do clube.