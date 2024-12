Destaque contra o Sevilla, Rodrygo diz que Real Madrid fez história em 2024

Equipe merengue faturou cinco títulos no ano, sendo o último deles o Mundial de Clubes, na final contra os mexicanos do Pachuca

Rodrygo foi um dos destaques do Real Madrid na vitória por 4 a 2 sobre o Sevilla, no Santiago Bernabéu , neste domingo (22), pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro marcou o terceiro gol e deu uma assistência para Mbappé. Após a partida, o jogador falou que o clube fez história em 2024, conquistando cinco títulos: Liga dos Campeões, Mundial, La Liga, Supercopa da Espanha e Supercopa da Europa.

“Isso era questão de tempo, até nos conhecermos melhor e estar cada dia melhor. Temos boa relação fora de campo e nos faltava essa boa relação dentro de campo. Cada dia estamos melhor e agora tem que seguir assim”.

Por fim, Rodrygo falou que está se sentindo bem após sofrer com algumas lesões musculares.

“Estou muito bem, com muita confiança. Passei com algumas dores nos últimos meses por conta das lesões, mas agora me sinto cada dia melhor. Essa pausa servirá para descansar e voltar com muito mais vontade”.