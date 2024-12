Com a chegada de Carille, Vasco precisa preencher lacunas no elenco; Confira quais

O Vasco anunciou nesta semana a contratação do técnico Fábio Carille para a próxima temporada. O comandante chega com a missão de reforçar a equipe para enfrentar um ano repleto de competições para o Cruz-Maltino. Junto ao novo técnico, o clube também acertou as chegadas do zagueiro Lucas Freitas e do volante Tchê Tchê.

Aliás, apesar dessas aquisições, o Cruz-Maltino ainda precisa de um novo zagueiro, especialmente porque Léo segue negociando com o Athletico e pode ser utilizado como moeda de troca na janela de transferências. Além disso, o clube carioca busca um ponta-esquerda, já que Emerson Rodríguez não agradou e Jean Menezes ainda não se adaptou.