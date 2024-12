Campeão no Botafogo, Savarino está no radar de clubes da Rússia

Empresário do atacante informou que o Zenit tem interesse; e portal russo aponta também o Dínamo como possível destino do jogador / Crédito: Jogada 10

O atacante Savarino, do Botafogo, está na mira do Zenit. Quem garante é o empresário do jogador, André Cury. Em entrevista ao portal Sport24 (da Rússia), ele disse que o clube russo quer não apenas Savarino, mas também Rodrigo Nestor, volante do São Paulo. “Eles podem ir para a Rússia nessa janela de inverno”, disse Cury, referindo-se ao período de transferências, já que, na Europa, a estação é a mais fria do ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O site Euro Football, que também é russo, também mencionou Savarino durante a semana. Mas com relação a outro clube. Assim, informou que o jogador pode ser um substituto de Bitello em outro grande da Rússia, o Dínamo Moscou. Por sinal, Bitello está no radar do próprio Botafogo para a temporada de 2025.