Botafogo agradece e deseja sorte a Adryelson em despedida

Zagueiro voltou ao Alvinegro no meio do ano para ajudar a equipe na briga pelos títulos da temporada e vai retornar ao Lyon, da França

Adryelson está de saída oficialmente do Botafogo. O clube carioca usou as redes sociais para se despedir do zagueiro que voltou ao Alvinegro no meio do ano para ajudar a equipe na busca pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

“Sinônimo de dedicação, empenho e esforço, Adryelson retornou ao Botafogo para uma missão e marcou seu nome em nossa história com uma jornada Gloriosa que culminou nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Adry, sua dedicação, empenho e comprometimento deixaram marcas e momentos inesquecíveis, e todos os alvinegros têm um imenso orgulho de você. Boa sorte, Xerife. Você sempre será parte da nossa história. ESTAVA ESCRITO!”, postou o Botafogo.