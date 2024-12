Benfica x Estoril: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica e Estoril se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Português. O confronto será realizado no Estádio da Luz, em Lisboa. O Benfica ocupa atualmente a terceira posição na tabela, com 35 pontos. Por outro lado, o Estoril atravessa um período complicado na temporada. O time ocupa a 12ª colocação no Campeonato Português, somando apenas 14 pontos.

Benfica

A equipe ainda tem chances de assumir a liderança da competição nesta rodada, dependendo de uma vitória e de uma combinação favorável de resultados. Na última rodada, os Encarnados garantiram um triunfo fora de casa ao vencer o Nacional por 1 a 0, mantendo-se firmes na luta pelo título.