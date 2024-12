Bahia fica perto de contratar volante Erick, do Athletico

A negociação gira em torno de 4,5 milhões de euros (cerca de 28,7 milhões na cotação atual), segundo o “ge”. As partes estão discutindo ainda o tempo de contrato e percentual do jogador. Inicialmente, o Bahia ofereceu quatro anos de vínculo, podendo chegar a cinco.

O Bahia está perto de contratar o volante Erick, do Athletico . O clube paranaense aceitou a oferta dos baianos e detalhes, como datas de pagamento, separam o anúncio oficial do jogador.

Inter e Santos também buscaram a contratação de Erick. O Athletico, no entanto, decidiu negociá-lo com o Bahia. A negociação foi conduzida inicialmente pelo presidente Mario Celso Petraglia.

O volante disputou 282 jogos pelo Athletico, com 23 gols e 12 assistências. No clube, ganhou quatro vezes o Paranaense (2019, 2020, 2023 e 2024), além de ter levantado os troféus da Copa do Brasil (2019) e Sul-Americana (2021).

