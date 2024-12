Artilharia estrangeira: aonde os gringos fizeram mais diferenças nos clubes paulistas?

Jogadores estrangeiros foram responsáveis por 116 gols dos principais clubes paulistas / Crédito: Jogada 10

A temporada de 2024 terminou com o atrativo estrangeiro nos clubes paulistas. Os quatro grandes clubes contaram com estrelas vindas de fora em seus elencos e que fizeram diferença no ataque. Ao todo, 116 gols de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos foram marcados por jogadores que vieram de fora do Brasil. O Palmeiras é o clube que mais viu os gringos balançarem a rede. Ao todo, os jogadores estrangeiros marcaram 37 gols. Com destaque para Flaco López, artilheiro do Verdão na temporada, tendo marcado 22 gols. Piquerez, Richard Ríos e Aníbal Moreno contribuíram com quatro gols cada, enquanto Gustavo Gómez anotou três gols na sua conta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Corinthians aparece na sequência, com 36 gols marcados com estrangeiros. Apesar da febre Memphis Depay, que marcou sete gols, o artilheiro gringo do ano é o mesmo da história do clube: Romero, que balançou as redes 14 vezes. Garro ficou logo atrás, com 13 gols feitos. Fausto Vera, que deixou o Timão no meio do ano, também marcou uma vez.