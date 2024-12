A última partida de uma lenda do futebol espanhol: Jesús Navas

Campeão Mundial, bi da Euro, quatro Ligas Europa pelo único time da Espanha que defendeu, o Sevilla, Navas se aposentou neste domingo / Crédito: Jogada 10

Nos últimos dois minutos, eu já estava muito emocionado. São muitos dias vivendo tanto carinho e amor de todos que acabei caindo no choro.” Foi assim que Jesús Navas comentou sobre a sua participação no jogo em que o Sevilla perdeu por 4 a 2 para o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Ele tinha motivo para tamanha emoção. Aos 39 anos, dono de uma carreira espetacular, Navas fez, fora de casa, a sua última partida como jogador profissional. Para relembrar: Jesús Navas defendeu apenas dois clubes, o Manchester City entre 2013 e 2017 e o Sevilla entre 2003 e 2013 e de 2017 até hoje. É o segundo jogador que mais vezes defendeu o mesmo clube na Espanha (perde apenas para Raul, no Real Madrid). Além disso, esteve presente em algumas das maiores conquistas do Sevilla: quatro Copas da UEFA (atual Liga Europa), em 2005/06, 2006/07, 2019/20 e 2022/23, e duas Copas do Rei, em 2006/07 e 2009/10.

Também teve muito sucesso com a camisa da seleção da Espanha. Afinal, fez parte do grupo que ganhou a Copa de 2010, jogando três partidas daquela campanha, incluindo o final contra a Holanda. Também ganhou a Eurocopa em 2012 e, neste ano de 2024, estava em tão boa forma que,mesmo aos 39 anos, fez parte do grupo que ganhou a competição. Vale lembrar que Navas ainda conquistou uma Premier League e duas Copas da Liga Inglesa em seu período no City.