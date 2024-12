Tottenham x Liverpool: Onde assistir, escalações e arbitragem

Em seus domínios, time inglês recebe o líder da competição e busca um bom resultado para ratificar a sua recuperação na tabela / Crédito: Jogada 10

Tottenham e Liverpool fazem o principal jogo deste domingo (22/12) no Campeonato Inglês. O duelo será em Londres, no Tottenham Stadiu, às 13h30 (de Brasilia) e válido pela 17ª rodada da competição. O Liverpool lidera a Premier League com 36 pontos. Mas vê o Chelsea (34 pontos e um jogo a mais) próximo na tabela e não pode vacilar. Contudo, o Tottenham, que faz campanha irregular, tem apenas 23 pontos e precisa mostrar a sua força para sair do incômodo 11º lugar. Onde assistir Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir de 13h30 (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Tottenham O Tottenham segue às voltas com muitos jogadores fora de combate por lesão. Afinal, são sete fora, incluindo quatro defensores e o atacante Richarlison, às voltas com problemas na coxa direita. Para completar, Bentancur, um alicerce no meio de campo, cumpre suspensão. O técnico Ange Postecoglou teve a confirmação de que Timo Werner melhorou de sua lesão muscular e pode ir para o jogo. Mas aí, o problema é outro. Postecoglou está muito insatisfeito com a performance do jogador e, no máximo, o deixará no banco. Assim, Solanke segue no ataque, sendo municiado por Kulusevski, Madison e a estrela da companhia, o sul-coreano Son.