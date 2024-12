Manchester City é derrotado e aumenta sequência de instabilidade no Campeonato Inglês

Manchester City's English midfielder #47 Phil Foden runs with the ball during the English Premier League football match between Aston Villa and Manchester City at Villa Park in Birmingham, central England on December 21, 2024. / Crédito: PAUL ELLIS

O inferno astral do atual tetracampeão inglês Manchester City continua. Neste sábado, 21, em mais um jogo irreconhecível, foi até o Villa Park, em Birmingham, e levou um baile do Aston Villa: 2 a 1. O jogo foi pela 17ª rodada do Campeonato Inglês e os gols foram de Durán e Rogers. Foden descontou no fim. Placar magro. Afinal, se o City teve a bola (60%), o time errou demais na defesa, tanto que o goleiro Ortega (Ederson mais uma vez foi banco) fez pelo menos três grandes defesas. Além disso, o Aston Villa ainda mandou uma na trave e teve gol anulado. Para se ter ideia da fase do City, o time, nos últimos 12 jogos (juntando Copa da Liga, Champions e Inglês) venceu apenas um, empatou dois e perdeu nove. Dessa forma, o time que já foi líder, afunda na tabela. Está em sexto lugar, com 27 pontos. Mas, ao fim da rodada, pode cair para nono. Já o Aston Villa pula para 28 pontos, passa os Citizens na tabela e está em quinto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora City não encontra o bom futebol No primeiro tempo, o Manchester City teve 68% de posse de bola e o mesmo número de finalizações (6). Mas a verdade é que o Aston Villa foi muito mais organizado. Para se ter uma ideia, antes dos dois minutos de jogo, o Aston Villa já tinha feito três escanteios e obrigou o goleiro Ortega a realizar duas defesas importantes. Uma delas foi com 30 segundos, após um chute de Diégo Dúran, e a outra, após um escanteio, salvando uma cabeçada de Pau Torres que quase ultrapassou a linha do gol.