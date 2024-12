Pulgar desmente informações sobre retorno ao futebol chileno e nega problema familiar

Erick Pulgar usou suas redes sociais neste sábado (21) para negar que esteja de saída do Flamengo na próxima janela de transferências. O volante chileno aproveitou para fazer um desabafo em relação aos rumores. Em seu perfil no Instagram, o jogador deixou claro que pretende retornar ao futebol de seu país neste momento. Além disso, rechaçou que esteja vivenciando problemas na família.

“Boa tarde a todos, queria esclarecer algumas coisas que vi na imprensa. Depois de uma temporada dura com o meu clube, estou desfrutando de dias de férias no Chile antes de voltar ao Brasil. Não estamos falando com nenhum clube chileno, não está nos meus planos voltar a jogar no Chile por agora”, esclareceu.