Porto vence Moreirense e dorme na liderança do Português

Dragão se impõe fora de casa e agora torce por tropeços de Sporting e Benfica para seguir no topo da tabela

O Porto cumpriu o ‘dever de fora de casa’ e vai dormir na liderança do Campeonato Português 2024/25. Neste sábado (21), o Dragão venceu o Moreirense por 3 a 0, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, pela 15ª rodada da liga portuguesa. Samu Aghehowa abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, enquanto Rodrigo Mora e André Franco completaram o triunfo na segunda etapa.

Dessa maneira, o Porto chegou aos 37 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Português, mesmo que de forma provisória. Isto porque o agora vice-líder Sporting (36) e o terceiro colocado Benfica (35) ainda entram em campo nesta 15ª rodada e podem recuperar as posições.