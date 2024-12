Nottingham vence fora de casa e se mantém no G4 do Campeonato Inglês

Sensação da Premier League faz 2 a 0 sobre o Brentford e assume provisoriamente o terceiro lugar na tabela. Saiba como foi / Crédito: Jogada 10

Com mais uma atuação de encher os olhos, o Nottingham Forest voltou a vencer na Premier League. Em jogo pela 17ª rodada, neste sábado (21/12) o time foi até Brentford e derrotou os donos da casa por 2 a 0. Os gols, no Gtech Stadium, foram de Aina e Elanga, um em cada tempo. Triunfo justo para uma equipe que soube administrar o resultado e segurar a pressão na reta final. teve menor posse (36%), mas foi nem mais efetivo nas finalizações. Assim, o Nottingham pula para 31 pontos, em terceiro lugar, mas pode perder a posição para o Arsenal. Contudo, não sairá do G4, zona da Champions. O Brentford segue no meio da tabela, em 12º lugar, com 23 pontos.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, com os rivais finalizando o mesmo número de vezes (4) e o Brentford tendo maior posse, mas muitas trocas de passes sem a ofensividade necessária para furar o bom bloqueio dos visitantes. O Nottingham era perigoso, mas não marcou em uma cabeçada de Chris Wood aos 32 minutos, por causa de grande defesa de Flekken, que mandou para escanteio. No entanto, aos 37, o Nottingham conseguiu chegar ao gol, com Ole Aina. Após troca de passes, Aina levou a bola e finalizou.