Na Espanha: Ex-jogador da seleção, e hoje técnico, dá cabeçada em treinador rival

Um fato inusitado ocorreu neste sábado, 21/12, após a partida em que o Zaragoza recebeu o Racing de Ferrol em jogo pela 21ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Espanhol. No fim da partida, após o triunfo por 1 a 0 do Zaragoza, o técnico do Ferrol, Cristóbal Parralo, discutiu com David Navarro, que estava fazendo a sua estreia no time da casa como interino Zaragoza. E desferiu uma cabeçada no rival. Navarro devolveu com um soco. Uma tremenda confusão se formou, com representantes das duas agremiações apartando a briga. Os dois treinadores foram expulsos. Na zona de entrevistas, Parralo teve de responder sobre a agressão. Mas saiu pela tangente, não querendo dizer qual o motivo de atitude tão intempestiva.

Prefiro não dizer o que penso. É muito recente. Tive uma sensação que não sentia há muitos anos e prefiro não falar sobre o que aconteceu. Não é um bom exemplo para o futebol, mas o que ocorreu foi lamentável. Não quero discutir isso e nem estou orgulhoso. Às vezes, há coisas que não têm justificativa", disse o técnico do Racing de Ferrol, que está muito mal na tabela, ocupando o 20º lugar, com 18 pontos, e está na zona de rebaixamento.

O interino do Zaragoza foi pelo mesmo caminho: “O que acontece no campo fica no campo. Eu estou inteiro. A notícia de hoje é que o Real Zaragoza venceu novamente e não sofreu gols. Demos um Natal feliz ao nosso torcedor!”, disse Navarro, que pode ter comandado o time pela primeira e última vez, já que a diretoria do clube avisou na véspera da partida que busca um técnico mais experiente para o cargo. Na tabela, o Zaragoza está em melhor posição, com 29 pontos, em 11º lugar. Quem são Parralo e Navarro Parralo, de 67 anos, técnico do Racing Ferrol, foi jogador de 1986 a 2003. Defendeu vários clubes de ponta, como o Barcelona (onde ganhou um Campeonato Espanhol e uma UEFA) e o PSG. Chegou a jogar pela seleção da Espanha em seis oportunidades, fazendo um gol (contra a Lituânia nas Eliminatórias para a Copa de 1994). Mas, como treinador, seu currículo é modesto, com algum destaque apenas no La Coruña. Comanda o Ferrol (time que jamais esteve na elite) desde 2021.