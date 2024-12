Movimentação e chutes de fora da área: conheça Hércules, reforço do Fluminense

Volante, de 24 anos, tem excelente movimentação no meio de campo e costuma se infiltrar para também buscar as finalizações

O Fluminense surpreendeu o mercado da bola ao acertar a contratação do meio-campista Hércules, do Fortaleza, que fez uma excelente temporada em 2024. O Tricolor, nesse sentido, adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador, de 24 anos, que assinou contrato de cinco temporadas.

Dessa forma, a negociação custou R$ 29 milhões aos cofres do Tricolor de Laranjeiras, sendo a maior venda da história do Leão do Pici, superando a ida de Moisés para o futebol mexicano. Diante disso, o Jogada10 analisa o estilo de jogo do volante, que tinha mercado e despertava o interesse de outros grandes clubes do Brasil.