Morre Eastham, campeão mundial e ícone inglês nos anos 60 e 70

Ex-apoiador morre aos 88 anos. Além de títulos importantes foi responsável em alterar regra de transferência no futebol da Inglaterra / Crédito: Jogada 10

Morreu, aos 88 anos, o ex-apoiador inglês George Eastham. Trata-se de um grande ex-jogador do Newcastle, Arsenal e Stoke City. Além disso, fez parte da lista dos 22 convocados pelo técnico Alf Ramsey, que se sagrou campeão da Copa de 1966, e foi o único convocado do Arsenal para aquele mundial. No entanto, ele era reserva e não entrou em nenhuma das partidas da campanha do título da única Copa do Mundo conquistada pelos ingleses. Eastham mudou a regra do futebol na Inglaterra Ele também tem reconhecimento pela sua briga com o Newcastle para não renovar com o clube. Na época, 1959, qualquer clube na Inglaterra podia reter jogadores com os quais tinha vínculo e não aceitava transferências. Mas Eastham foi à Justiça e conseguiu pôr fim a essa regra, alterando o regulamento. Assim, seguiu para o Arsenal, onde viveu a sua melhor fase. Nos Gunners, entre 1960 e 1966, fez 204 jogos e marcou 41 gols. Foi o principal jogador da equipe na época.

Astro também no Stoke City Após a Copa, passou a jogar no Stoke City, onde ficou até 1973. Foi dele o gol do título da Copa da Inglaterra de 1972, sobre o Chelsea. Este é o maior título da história do Stoke e faz dele um dos maiores ídolos também deste clube.