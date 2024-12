Monza x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Velha Senhora ainda está invicta no Scudetto, mas longe da liderança do Italiano. Monza, por sua vez, briga contra a degola

Ainda sonhando com o título do Italiano, a Juventus visita o Monza neste domingo (22). A bola vai rolar às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela 17ª rodada. A Velha Senhora entra na rodada na sexta colocação, com 28 pontos, a nove líder Atalanta. As equipes, inclusive, ainda se enfrentarão duas vezes na competição. Portanto, a desvantagem pode cair para apenas três pontos. Já o Monza está na zona de rebaixamento, com dez somados.

Onde assistir

O canal Disney + transmitir a partida em tempo real.