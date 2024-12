Martinelli destaca atuação do Arsenal na vitória sobre o Crystal Palace

O Arsenal chegou a 10 partidas de invencibilidade na temporada ao golear o Crystal Palace por 5 a 1, neste sábado (21), pela 17ª rodada da Premier League. Os destaques brasileiros no dérbi londrino foram Gabriel Jesus, com dois gols marcados, além de Gabriel Martinelli, que também deixou sua marca no Selhurst Park. Em terceiro na tabela, os Gunners continuam na cola do líder Liverpool e do vice Chelsea.

Martinelli, que começou jogando na sua posição, pela esquerda, passou a atuar aberto pela direita ainda no primeiro tempo, depois de Saka sair machucado. Aos 15 minutos da etapa final, fez o chamado facão para dentro da área e, bem colocado, aproveitou para deixar o seu quarto gol na atual edição da Premier League. Após a partida, o atacante da Seleção Brasileira comentou mais uma grande atuação dos Gunners.