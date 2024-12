Jesus faz dois e leva o Arsenal às alturas no Inglês

Brazuca tinha feito três no Crystal no meio da semana e volta a marcar (e participar de outros três gols) no 5 a 1 que leva o time ao 3º lugar

Desde o início da temporada, em julho, até a quarta-feira passada, 18/12, Gabriel Jesus tinha feito um gol. No meio da semana, no triunfo do Arsenal sobre o Crystal Palace por 3 a 2, que levou os Gunners à semifinal da Copa da Liga da Inglaterra, ele fez os três gols do time. Neste sábado, 21/12, o Arsenal voltou a enfrentar o Crystal, desta vez fora de casa, no Selhurst Park, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. E de novo Gabriel Jesus foi o cara. Afinal, fez dois gols, participou de outros três e ajudou seu time a vencer o rival londrino mais uma vez.Vencer não, golear: 5 a 1.

Assim, com a proximidade do Natal, Jesus voltou a aparecer para levar o Arsenal às alturas. Afinal, a vitória recolocou o time ao terceiro lugar, com 33 pontos, superando o Nottigham Forest (31), mas ainda atrás de Liverpool e Chelsea. Mas o Crystal Palace é o 15º com 16 pontos, quatro à fente do primeiro dentro do Z3 (Ipswich).