Jeffinho é o jogador do Botafogo que mais perdeu jogos em 2024

O atacante, portanto, retornou ao Glorioso com empréstimo de um ano, para ajudar a equipe a buscar o título da Libertadores, principalmente. No entanto, Jeffinho ficou a maior parte de 2024 no departamento médico e foi o jogador que mais perdeu jogos pelo clube carioca na temporada.

Jeffinho chegou ao Botafogo no início de 2024 como o segundo reforço para a temporada. Depois de fazer uma boa campanha no clube em 2022, que ajudou a equipe a voltar para a Série A, o jogador estava no Lyon, da França, um dos clubes que integra a Eagle Football Holding, rede multiclubes de John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo.

De acordo com levantamento do “ge”, das 75 partidas, o atacante perdeu 48 delas, ou seja, mais da metade dos jogos do Alvinegro. Jeffinho teve uma lesão muscular na coxa direita em maio, aproveitou o período do tratamento para realizar uma artroscopia no menisco um mês depois e sofreu com uma infecção na coxa. Isso fez com que ficasse liberado do DM apenas em novembro. Desde a lesão, atuou apenas no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG pelo Brasileirão.

Apesar da ausência de um jogador considerado importante na montagem do elenco, o Botafogo conseguiu ser campeão de três competições em 2024: a Taça Rio, de menor expressão, o Campeonato Brasileiro e da Libertadores, este, de forma inédita.

Jeffinho, por sua vez, ainda tem o futuro indefinido no Botafogo para a próxima temporada. O empréstimo termina no fim deste ano e ainda não teve a definição se o atacante volta para o Lyon ou permanece no Alvinegro.