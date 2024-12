Grêmio faz boletim de ocorrência por caso de racismo e exige punição exemplar aos envolvidos

Clube afirma que se esforçará para que episódio criminoso sofrido pelo time feminino contra o River Plate, pela Ladies Cup, resulte em punições / Crédito: Jogada 10

O Grêmio se manifestou sobre o caso de racismo ocorrido no jogo da equipe feminina contra o River Plate (ARG), pela Brasil Ladies Cup, na noite da última sexta-feira (20), no Estádio do Canindé, em São Paulo. No comunicado, o clube disse que registrou boletim de ocorrência foi registrado e que fará “todo o possível para que o caso resulte em punição para as responsáveis”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além de mencionar também diversos personagens negros que ajudaram a escrever a história do Imortal, o clube ressaltou o compromisso noa batalha contra a discriminação racial.

River Plate recebe punição Neste sábado (21), os organizadores da Ladies Cup aplicaram punição máxima ao River Plate. Além da eliminação no campeonato, as argentinas estão suspensas pelos próximos dois anos. A final entre Grêmio e Bahia, aliás, contará com um leque de ações para fortalecer o combate ao racismo. Confira o comunicado do Grêmio “Vimos a público manifestar a nossa indignação com os fatos durante o jogo contra o River Plate pela última rodada da fase de classificação da Brasil Ladies Cup, na noite desta sexta-feira, no estádio Canindé, em São Paulo. Na parte final do primeiro tempo, logo após empatar a partida, as nossas atletas se revoltaram ao presenciar jogadoras do time argentino fazendo gestos racistas para um gandula.

Ao defender o gandula, as Gurias Gremistas também foram vítimas de palavras e gestos racistas. Na confusão, houve a interrupção da partida e seis jogadoras do River acabaram expulsas, dando fim ao jogo. Lamentamos profundamente o episódio e nos solidarizamos com o gandula e as atletas que sofreram agressão de maneira inadmissível e intolerável. Houve, portanto, o registro de boletim de ocorrência na delegacia responsável. Assim, faremos todo o possível para que o caso resulte em punição para as responsáveis.