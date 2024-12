Gramado do Pacaembu fica alagado após dilúvio, e final da ‘Taça das Favelas’ é cancelada

O campo ficou coberto por poças de lama em decorrência das fortes chuvas em São Paulo, e o local ainda apresentava alta incidência de raios / Crédito: Jogada 10

A decisão masculina da tradicional ‘Taça das Favelas’ precisou ser cancelada devido às condições do gramado do Pacaembu. O escoamento de água do estádio não comportou o fluxo intenso do dilúvio que atingiu a cidade de São Paulo, na tarde deste sábado (21), e deixou o campo impraticável. Sendo assim, organizadores optaram por cancelar a disputa e declarar ambos finalistas campeões do torneio. Além da péssima condição do gramado, que sofreu com alagamento, o local apresentava alta incidência de raios. Nesse sentido, por questões de segurança, a Polícia Militar orientou o cancelamento da partida aos organizadores da ‘Taça das Favelas’.

A decisão feminina, que ocorreu mais cedo, já havia sido atrapalhada pelas condições do gramado sintético. Atletas dos times do Rio de Janeiro e de Minas Gerais tiveram problemas nas cobranças de lateral e de escanteio, além dos momentos em que a partida praticamente paralisava com a bola caída em poças enlameadas. Apesar disso, as cariocas sagraram-se campeãs desta edição do torneio.