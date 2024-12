Gil Vicente x Sporting: escalações e arbitragem

O Sporting visita o Gil Vicente às 17h30 deste domingo (22), pela 15ª rodada do Campeonato Português 2024/2025, a antepenúltima do primeiro turno. A equipe de Lisboa entrou no fim de semana liderando o torneio, com 36 pontos, seguido de perto por Benfica (35) e Porto (34) – todos com o mesmo número de partidas. Já a equipe do interior está em décimo lugar, com 16 pontos.

Onde assistir

A partida não terá transmissão no Brasil.