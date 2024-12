Gerson mostra ‘nova versão’ e finaliza ano como referência no Flamengo

"Coringa" passa por susto no início do ano, supera e consegue evolução em temporada de altos e baixos do Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

Capitão do Flamengo, Gerson foi um dos principais – se não o melhor – jogadores do Flamengo na temporada. Titular absoluto desde que retornou ao clube, o camisa 8 comandou o Rubro-Negro ao título da Copa do Brasil. O meia passou por momentos delicados como o problema renal que apresentou no início do ano, porém voltou ainda mais forte e com a braçadeira de capitão para finalizar ano com desempenho brilhante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Era o meu sonho, o sonho dos companheiros. Chegamos na final da competição que perdemos em 2023 e conseguimos ser campeões. Foi um ano diferente, né? Um ano em que eu poderia parar de jogar futebol, acaba que o ano tem reviravolta e eu volto sendo capitão do meu time de coração, sendo campeão e levantando uma taça. Para mim é um privilégio. Quero sempre colocar meu nome ainda mais na história do Flamengo”, disse Gerson, em entrevista à ‘FlaTV’ após o Brasileirão.

O meio-campista teve um problema renal no começo de março e realizou uma cirurgia delicada na época. O jogador ficou dois meses fora de campo. Contudo, ele passou por cima e conseguiu retomar o bom futebol. Além da qualidade técnica, o camisa 8 mostrou “nova versão” ao orientar os companheiros e ajudar na armação e marcação, sem ter um desgaste muito grande. Muitos torcedores chegaram a pedir o “Coringa” com a camisa 10, porém não houve movimentos internos. Para ressaltar ainda mais a importância do jogador, Filipe Luís, assim que assumiu o comando, comunicou pessoalmente a Gerson que ele seguiria como capitão da equipe até o fim de 2024. Isto, afinal, reforçou ainda mais sua liderança. Em discurso antes do título da Copa do Brasil, o atleta fez um forte discurso que chamou ainda mais atenção. Números de Gerson da temporada Na atual temporada, Gerson atuou por 58 jogos e marcou cinco gols. Com ele em campo, foram 33 vitórias, 14 empates e apenas 11 derrotas. Ele foi um dos jogadores que mais entrou em campo pelo Flamengo na temporada. O Coringa finalizou o ano com 4.637 minutos dentro de campo no ano, contando com jogos da Seleção Brasileira. No ano passado, o que mais jogou na carreira, ele fez 72 jogos e 5.371 minutos. Isso levando em conta o Olympique de Marselha e o Flamengo. Pelo rubro-negro, foram 60 partidas e 4.829 minutos em campo.