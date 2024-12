Everton x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Everton e Chelsea se enfrentam neste domingo (22), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, de 2024/2025. Assim, a bola vai rolar às 11h (horário de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool. O Everton chega para a partida em má fase, afinal, venceu apenas um dos últimos sete jogos. Dessa forma, os Toffes abriram o final de semana na 16ª colocação, com 15 pontos. Assim, a equipe está bem próxima da zona de rebaixamento. O clube, nesta semana, trocou de dono. Já o Chelsea está bem melhor. Está com 34 pontos, entrando na rodada apenas dois atrás do líder Liverpool, com 36 pontos e que enfrentará o Totenham, também neste domingo.

Onde assistir

Os acanais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 11h (de Brasília).