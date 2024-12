Com resultado simbólico, Paulinho se despede do futebol

O ex-meio campista Paulinho, ídolo eterno do Corinthians, despediu-se dos gramados neste sábado (21). Com jogo festivo no Canindé entre “Time do Paulinho 8” e “Seleção do Paulinho”, o placar foi simbólico: 8 a 8, número que carregou nos tempos do Alvinegro.

Paulinho, aliás, fez quatro gols. No primeiro tempo, anotou dois pelo Time (que jogou de branco). Na etapa complementar, anotou outros dois, mas pela Seleção (que jogou de amarelo). O embate foi realizado sob forte calor, com grande público no Canindé (o número exato não foi revelado) e com 40 minutos em cada etapa.