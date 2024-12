Canobbio está perto de assinar com o Milan

Athletico pode lucrar mais de R$ 11 milhões com transferência; atacante foi a contratação mais cara da história do clube

Agustín Canobbio está a caminho do Milan, da Itália. A informação é do jornalista uruguaio Wilson Méndez, que afirmou que a negociação foi concluída neste sábado (21). O Athletico detém 80% dos direitos econômicos de Canobbio, enquanto os outros 20% pertencem ao Peñarol. De acordo com Méndez, o clube uruguaio receberá 450 mil euros (aproximadamente R$ 2,8 milhões). Ou seja, o Athletico pode lucrar mais de R$ 11 milhões na negociação.

