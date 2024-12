Atlético de Madrid vira sobre Barcelona no último lance e assume liderança do Espanhol

Resultado positivo é a 12ª vitória consecutiva dos Colchoneros na atual temporada e a primeira sobre o rival, fora de casa, em 18 anos / Crédito: Jogada 10

O Atlético de Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol. De virada, os Colchoneros foram fatais e conquistaram a vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, neste sábado (21), pela 18ª rodada de La Liga. Pedri abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, enquanto De Paul e Sörloth, no último lance do jogo, confirmaram o triunfo para os visitantes no Estádio Olímpico Lluís Companys. Além disso, o Atlético de Madrid voltou a vencer o Barcelona fora de casa após 18 anos e chegou à incrível marca de 12 vitórias consecutivas somando todas as competições.

Dessa maneira, o Atléti chegou aos 41 pontos e abriu três de vantagem para o agora vice-líder Barcelona. O Real Madrid, que entra em campo neste domingo (22), é o terceiro colocado com 37 e pode ficar a um ponto dos Colchoneros em caso de vitória sobre o Sevilla, no Santiago Bernabéu.

Ao mesmo tempo, a derrota em casa ampliou a má fase do Barcelona, que venceu apenas um jogo nas últimas seis rodadas do Campeonato Espanhol. O resultado neste sábado, inclusive, foi o terceiro jogo consecutivo sem vitória do Barça no Estádio Olímpico Lluís Companys, casa provisória do time catalão, enquanto o Camp Nou está em obras. LEIA MAIS: Barcelona terá que jogar em outro estádio para o mata-mata da Champions Barcelona x Atlético de Madrid O Barcelona conseguiu se impor diante de seus torcedores e dominou o primeiro tempo. A pressão surtiu efeito aos 29 minutos, quando Pedri tabelou com Gavi e chutou cruzado para abrir o placar. A partir daí, o Atlético se arriscou um pouco no ataque, mas a defesa do Barça não permitiu nenhum lance de perigo até o intervalo e os visitantes sequer finalizaram ao gol de Iñaki Peña.

Na segunda etapa, o Barcelona manteve a pressão alta e levou perigo logo nos primeiros momentos. Dessa maneira, Fermín López saiu na cara do gol e obrigou o goleiro Oblak a fazer uma grande defesa para evitar o segundo gol dos donos da casa. Raphinha ainda acertou o travessão, mas foi o Atlético quem balançou a rede. Na primeira chegada dos visitantes, De Paul aproveitou sobra de bola na entrada da área e finalizou de chapa para deixar tudo igual no placar. Ambas as equipes ainda tiveram chances claras de ampliar, mas o empate parecia que ia prevalecer até o fim. Na primeira delas, Lewa furou uma bola na pequena área e desperdiçou a oportunidade. No lance seguinte, após uma saída errada da defesa do Barça, Iñaki Peña faz ótima defesa com o pé direito em finalização de Pablo Barrios. Os minutos finais foram de grande pressão do Barcelona, e o goleiro Oblak precisou trabalhar com boas intervenções. No entanto, após um passe errado de Raphinha no ataque, o Atlético de Madrid foi fatal em contra-ataque e Sörloth aproveitou cruzamento de Molina para confirmar a virada.