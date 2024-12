Vitor Pereira explica acerto com Wolverhampton: ‘Não dava para pensar duas vezes’

“Tive várias sondagens de clubes ingleses, mas os Wolves deram o passo decisivo para finalizar o processo. Eu tinha um projeto na Arábia Saudita (Al Shabab), mas com esta oportunidade não dava para pensar duas vezes”, disse.

O técnico Vitor Pereira acertou com o Wolverhampton, da Inglaterra, para substituir Gary O’Neil , demitido nos últimos dias após uma sequência negativa na Premier League. O novo comandante chegou ao seu grande sonho, à Premier League, porém deixou claro que teve sondagens de outros clubes.

“A Premier League é o melhor campeonato do mundo. Era algo que eu desejava há muito tempo, porque significa estar no lugar certo, com jogadores de topo, treinadores e uma liga de alto nível”, completou.