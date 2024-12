Vasco não aceita primeira proposta de Athletico por Léo

Vasco e Athletico Paranaense negociam o zagueiro Léo. O Cruz-Maltino, no entanto, recusou a primeira proposta do Furacão e avisou ao Athletico que só aceita vender Léo com pagamento em dinheiro. Dessa forma, os clubes seguem conversando para resolver a situação.

O clube paranaense ofereceu o abatimento da dívida do clube carioca de cerca de R$ 1 milhão referente ao empréstimo de Hugo Moura. Além disso, também ofereceu a possibilidade de envolver o zagueiro Mateo Gamarra no negócio. No entanto, o Vasco quer receber em dinheiro pela venda do zagueiro, com a intenção de recuperar pelo menos o que foi investido para ter o jogador. Há dois anos, comprou Léo do São Paulo por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões na cotação da época).