Tottenham comunica ao Fluminense que deseja manter Richarlison

O Fluminense tinha o sonho de repatriar Richarlison nesta janela de transferências, mas não teve uma resposta positiva para avançar na negociação. O Tottenham, da Inglaterra, informou à diretoria do Tricolor, nesta sexta-feira (20) que pretende contar com o jogador até o fim desta temporada e que não pretende negociá-lo. A informação é do “ge”.

No entanto, os ingleses deixaram claro em reunião que uma conversa no futuro pode acontecer. Neste momento, aliás, na Inglaterra, os clubes estão no meio da temporada, diferentemente do Brasil. Caso haja possibilidade, o Fluminense pode tentar a procurar o clube inglês no meio do ano antes do início do Mundial de Clubes 2025.