Textor parabeniza novo presidente do Botafogo: ‘Vamos buscar taças juntos’

“Parabéns, João Paulo! Agora é parte de uma orgulhosa e gloriosa tradição de liderança… o Passado, Presente e Futuro do nosso amado Botafogo. Sei que está à altura do desafio! Vamos continuar buscando taças juntos!“, publicou o norte-americano.

O Botafogo realizou, nesta quinta-feira (19), eleições para definir o novo presidente do clube associativo. Nesse sentido, o empresário João Paulo Magalhães foi eleito para assumir o comando da associação entre 2025 e 2028. Assim, o acionista majoritário do Alvinegro, John Textor, parabenizou o novo dirigente.

No pleito, João Paulo teve 58% dos votos (573) e derrotou a chapa de Vinicius Assumpção, que teve 40,4% (399). focará no clube social e esportes olímpicos, mesmo com a parcela de 10% do futebol. Além disso, pertencem ao clube projetos sociais, novo Museu do Botafogo e gestão de receitas para o setor estrutural.