STJD suspende Carlinhos, do Flamengo, por quebrar cabine do VAR

Caso aconteceu, em setembro, na derrota do Rubro-Negro por 3 a 2 para o Grêmio, pelo Brasileirão. Clube busca conversão de pena / Crédito: Jogada 10

Nem começou a temporada 2025, mas o Flamengo já tem um desfalque dentro de campo. O atacante Carlinhos foi suspenso por 30 dias pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e fica fora das partidas iniciais do Carioca. Ele também recebeu uma multa de R$ 5 mil por ter quebrado a estrutura da cabine do VAR em partida do Brasileirão. O caso aconteceu após expulsão na derrota para o Grêmio por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Pleno do tribunal, em uma votação apertada de quatro a três, decidiu pela punição. Carlinhos foi denunciado com base nos artigos 254-A e 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tratam de condutas inadequadas em campo. O Flamengo, no entanto, tentará a conversão da pena aplicada.