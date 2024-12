São Paulo se despede de Rafinha, que encaminha ida para o Coritiba

Jogador de 39 anos tem conversa adiantada com o Coxa, clube que o revelou, para atuar pela Série B do Brasileiro em 2025 / Crédito: Jogada 10

O São Paulo se despediu oficialmente do lateral-direito Rafinha, na tarde desta sexta-feira (20). O clube divulgou um vídeo nas redes sociais relembrando momentos do atleta pelo Tricolor. O jogador, afinal, não terá seu contrato renovado e está perto de voltar ao Coritiba, clube que o revelou no futebol. A ideia inicial é ficar no clube até o fim da Série B.

O jogador, que está de férias na Alemanha, é aguardado para assinar contrato com o Coxa para a temporada 2025. O Coritiba está confiante por um desfecho positivo com Rafinha, que é visto como identificação com o clube. Assim, o lateral se encaixa no projeto de resgate de identidade e que entregue no âmbito esportivo, ajudando dentro de campo.