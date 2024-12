São Paulo não vai renovar o contrato do lateral-direito Rafinha

Partes não conseguem chegar a um acordo sobre o novo tempo de vínculo e veterano deve deixar o Morumbis na próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Rafinha não deve permanecer no São Paulo em 2025. O veterano estudava uma renovação de contrato junto ao Tricolor, mas um desacordo em relação ao tempo do vínculo, fez com que o jogador veja seu futuro longe do Morumbis. Ele deve procurar um novo clube para a próxima temporada. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista André Hernan.

Rafinha, que tem vínculo até o final deste ano, permaneceria inicialmente no Tricolor até o fim do Campeonato Paulista. Contudo, o lateral mudou de ideia quanto ao tempo de contrato, fugindo dos planos do clube paulista. O veterano gostaria de jogar até o final do ano, algo que não está nos planos do São Paulo.