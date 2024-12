São Paulo – Retrospectiva 2024: A sensação de que ‘podia mais’

Tricolor inicia ano com título da Supercopa do Brasil e quebra de tabu, mas falha nas Copas e termina temporada de forma melancólica / Crédito: Jogada 10

O ano do São Paulo foi marcada por diversas turbulências. A equipe começou a temporada com Dorival, que acabou saindo com sete dias de 2024. Thiago Carpini chegou, venceu a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, derrubou o tabu contra o Corinthians, mas oscilou e acabou demitido. Assim foi a vez de Zubeldía, que entregou um começo de trabalho promissor, mas caiu com o passar do tempo. A expectativa do Tricolor estava nas Copas, mas caiu nas quartas de final em ambas. Para o Atlético-MG na Copa do Brasil e para o Botafogo na Libertadores. Por fim, a equipe conseguiu terminar em sexto no Brasileiro, conseguindo uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Veja como foi o ano de 2024 do São Paulo JANEIRO O ano do São Paulo começou logo com um desfalque de peso. Logo nos primeiros dias do mês, o técnico Dorival Júnior aceitou à proposta da CBF e se tornou o novo treinador da Seleção Brasileira. O comandante, que entrou para a história do clube ao conquistar a primeira Copa do Brasil do Soberano, deixava o clube logo no início da temporada. A diretoria, assim, precisou correr para ter um novo treinador para realizar a pré-temporada. A diretoria do São Paulo agiu rápido e trouxe Thiago Carpini para substituir Dorival Júnior. O treinador chegou ao Morumbis após boas passagens por Água Santa e Juventude, tendo sua primeira chance em um grande clube do Brasil.

Junto com o treinador, o São Paulo anunciou a chegada de quatro atletas para reforçar o elenco. Os volantes Luiz Gustavo e Bobadilla, além dos atacantes Erick e Ferreira. Eles foram os primeiros a chegarem ao Morumbis para reforçar a equipe em 2025.

Na primeira partida do ano, o São Paulo, com um time-base já montado de 2023, estreou contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista. O Tricolor venceu por 3 a 1, com gols de Lucas, Luciano e Diego Costa. O embate também marcou o primeiro jogo de Thiago Carpini no comando técnico do clube. Ainda em janeiro, o São Paulo conseguiu encerrar um jejum que gerava muito incômodo no torcedor. O Tricolor foi até a Neo Química Arena e venceu o Corinthians por 2 a 1. Foi a primeira vez que o Soberano venceu o rival no estádio, que foi inaugurado em 2014. O resultado deu muita moral para a equipe embalar no ano FEVEREIRO Já na primeira partida de fevereiro, veio o título da equipe no ano. O São Paulo encarou o Palmeiras, em Belo Horizonte, pela decisão da Supercopa do Brasil. Após um empate sem gols no tempo regulamentar, a partida foi para os pênaltis. Assim, brilhou a estrela do goleiro Rafael, que pegou duas penalidades e garantiu a taça para o Morumbis.

Após o título, o desempenho do São Paulo caiu. Apesar de ter uma vitória em cima do Água Santa por 3 a 0, o Tricolor engatou dois empates contra RB Bragantino e Guarani, além de duas derrotas contra Ponte Preta e o rival Santos. Carpini começa a ser questionado. No último jogo do mês, o São Paulo enfrentou a Inter de Limeira em Brasília, já que o time do interior vendeu seu mando de campo. A partida marcou também o primeiro embate de James Rodríguez no ano. O colombiano foi as redes e marcou no triunfo por 3 a 0 do Tricolor. MARÇO São Paulo anuncia a contratação de André Silva. O jogador chega para ser o reserva imediato de Calleri, que andava sobrecarregado na equipe. Outro que chegou foi Sabino, com contrato de produtividade.

Na última partida da primeira fase do Campeonato Paulista, o São Paulo venceu o Ituano por 3 a 2, fora de casa, com um gol salvador de Lucas Moura no último minuto da partida. Um resultado diferente da vitória significaria a eliminação do Tricolor ainda na fase de grupos. Atuação da equipe foi muito criticada pela torcida. Após uma classificação sofrida, o São Paulo encarou o Novorizontino nas quartas de final do Paulistão. Após um empate em 1 a 1 no Morumbis, a decisão foi para os pênaltis e a equipe do interior levou a melhor na marca da cal. O Tricolor, pelo segundo ano seguido, caía de forma precoce no estadual. A pressão em Carpini cresce. A eliminação precoce do São Paulo no Paulistão fez com que a equipe ficasse duas semanas sem jogos oficiais. O tempo sem partidas fez com que gerasse uma expectativa de melhora da equipe, já que Carpini teria muito tempo para preparar a equipe para o restante da temporada.

ABRIL No dia 4 de abril, o São Paulo estreia pela Libertadores. Contudo, contra o Talleres, na Argentina, o Tricolor joga mal e perde por 2 a 1 em Córdoba. A partida ficou marcada pelas lesões de Lucas, Rafinha e Wellington Rato ainda no primeiro tempo. A última lesão levou Carpini a decidir jogar com 10 atletas para fazer a troca no intervalo, e foi nesse momento que o Talleres abriu o placar. Seis dias depois, o São Paulo encara o Cobresal, do Chile, vence por 2 a 0 no Morumbis, com gols de André Silva e Calleri e consegue sua primeira vitória na Libertadores. Em abril, o São Paulo também estreou pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, novamente com uma partida muito abaixo, a equipe perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, em pleno Morumbis e começou a competição mal.