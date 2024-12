Santos rescinde contrato com Billy Arce

Equatoriano jogou apenas 35 minutos desde que chegou ao Peixe e não estava nos planos do clube para a próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O Santos acertou a rescisão de contrato com o atacante Billy Arce. O equatoriano tinha vínculo com o Peixe até o final de 2025, mas ele não correspondeu e não fazia parte dos planos do clube para o ano que vem. Assim, o Alvinegro Praiano entrou em comum acordo com o atleta para o final do vínculo de forma antecipada.

Billy Arce foi anunciado pelo Peixe no fim de julho, mas somou apenas 35 minutos em campo com a camisa alvinegra. Um dos principais motivos para a rescisão de contrato se dá pelo baixo rendimento nos treinos. Além disso, o jogador não conseguiu se adaptar à equipe e apresentou dificuldades físicas. Ele chegou a jogar duas partidas pelo Peixe, mas após um baixo desempenho, o técnico Fábio Carille decidiu que ele passaria por uma aprimoração física. Contudo, ele não voltou a vestir a camisa do Peixe novamente.