Santos faz proposta para tirar diretor de futebol do Botafogo

O Santos está próximo de acertar a contratação de Pedro Martins, diretor de futebol do Botafogo. O dirigente chegaria à Baixada Santista para assumir o cargo de CEO do clube, o mais importante de sua carreira até aqui.

Após o título da Libertadores e do Brasileirão, Martins recebeu o convite do presidente Marcelo Teixeira, que lhe apresentou um projeto convincente. A possibilidade de participar da modernização do Santos, na parte de modernização e gestão, com um cargo de relevância. As informações foram publicadas pelo jornalista Paulo Vínicius Coelho.