Roberto Assaf: Padilha dos Tempos Modernos

José Bastos Padilha foi o maior presidente do Fla. Saiba os motivos. Que Bap alcance o mesmo sucesso do mandatário do clube nos anos 30

Luiz Eduardo Baptista, o novo presidente do Flamengo, acentuou em relato público, durante a sua posse, que uma provável construção do estádio, tão celebrada pela diretoria anterior, necessitará de estudos prévios. O que é óbvio, pois não se tem a certeza do que há no terreno. Este deve ser submetido a uma limpeza física e técnica, para impedir futuros problemas.

Bap quer evitar – o raciocínio é correto – que o Flamengo seja vítima das dificuldades pelas quais passou o São Paulo, com o Morumbi. E pelo Corínthians, no Itaquerão. O Tricolor paulista teve perdas esportivas entre 1958 e 1969. Neste período, permaneceu sem conquistar títulos. Já o Alvinegro convive com problemas financeiros desde 2014, quando o estádio passou a receber jogos e espetáculos musicais.

É importante ressaltar que o terreno que abrigou o gasômetro por quase um século foi adquirido pelo Flamengo com evidentes fins eleitoreiros;Por parte do prefeito Eduardo Paes, que ganhou um novo mandato. E pelo ex-presidente do Flamengo, Rodolpho Landim, derrotado em sua tentativa de continuar à frente do clube. O maior erro do pessoal que acaba de deixar a Gávea, de acordo com algo próximo de uma pesquisa realizada por este que vos escreve, foi demitir Dorival Júnior. O técnico ganhou dois títulos de importância consecutivos. Caiu dez dias após as conquistas. E pior: substituí-lo pelo português Vitor Pereira, o pior técnico da longa trajetória do futebol do clube.

O Flamengo de José Bastos Padilha

Luiz Eduardo Baptista disse também, em breve entrevista à TV Bandeirantes, que o seu objetivo não é profissionalizar apenas o futebol. Mas o Flamengo como um todo, o que jamais foi realizado – palavras suas – nos 129 anos da história rubro-negra.

O pensamento é digno de muitos aplausos. Mas José Bastos Padilha, o maior presidente do clube em 13 décadas, teve a capacidade e a coragem para pôr em prática o mesmo desejo de Bap nos cinco anos que esteve à frente do Flamengo. Padilha assumiu em fevereiro de 1933 e renunciou por razões íntimas no fim de 1937.