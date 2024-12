Reforço do Cruzeiro revela idolatria por ‘conselheiro administrativo’ da Raposa

Yannick Bolasie garante que quis ser jogador de futebol por causa do ex-atacante Ronaldo Fenômeno

O Cruzeiro está muito próximo de anunciar mais reforços, incluindo o atacante Yannick Bolasie, de 35 anos, que teve uma boa temporada com a camisa do Criciúma em 2024. Ele garante, aliás, ser fã de Ronaldo Fenômeno.

“É como eu disse, a geração que eu assistia futebol era a do Ronaldinho e do Ronaldo. Esses jogadores enlouqueciam os torcedores. Eu assistia isso pela TV e, por isso, quis jogar futebol. Para fazer isso, para deixar os fãs felizes”, afirmou, no dia 24 de outubro deste ano.