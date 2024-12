Puma relembra homenagem a Izquierdo e exalta torcida do Vasco: ‘Muito apaixonada’

Atleta faz balanço do ano, diz que o Cruz-Maltino teve uma boa temporada e cita nascimento do filho, que será em solo carioca

Com o fim da temporada, é tempo de fazer um balanço sobre o que aconteceu em 2024 e projetar um 2025 melhor e mais vitorioso. Assim, Puma Rodríguez, do Vasco, relembrou alguns momentos, como a homenagem a Juan Izquierdo, do Nacional-URU, que morreu em agosto.

O jogador, de 27 anos, teve um mal súbito no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, pela Libertadores, no Morumbis. Dessa forma, dias depois, não resistiu e teve morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, segundo o Hospital Israelita Albert Einstein.