Para The Guardian, Rodri supera Vini como melhor do mundo

Jornal inglês elegeu os 100 melhores jogadores do mundo; Além do atacante do Real Madrid, outros seis brasileiros aparecem na lista

Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo pelo Fifa The Best na última terça-feira (17). No entanto, para o jornal inglês “The Guardian”, o meia do Manchester City, Rodri, superou de novo o brasileiro e ficou com o primeiro lugar em votação que elegeu os 100 melhores jogadores do ano.

O atacante do Real Madrid, por sua vez, ficou em segundo lugar – assim como na Bola de Ouro. Erling Haaland, também do clube inglês, fechou o pódio. Tanto no Fifa The Best quanto na Bola de Ouro o terceiro lugar ficou com Jude Bellingham, que atua com Vini Jr.